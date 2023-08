¿Grupo Wagner busca avanzar hacia Polonia?, responde Lukashenko

El presidente de Bielorrusia refuta las alarmas de las autoridades polacas sobre el avance de miembros del grupo ruso Wagner hacia la frontera con Polonia.

“Escuché recientemente que Polonia se ha vuelto loca porque supuestamente algún destacamento venía aquí (a la frontera], hasta cien personas. Ningún destacamento del Grupo Wagner de cien personas se ha mudado allí”, ha asegurado este martes Alexander Lukashenko a los medios desde la frontera.

El mandatario bielorruso destacó que todos los miembros del grupo paramilitar Wagner “están estacionados en (las localidades de) Brest y Grodno” y no tienen previsto dirigirse hacia la frontera con Polonia, sino que su papel pasa por “entrenar al Ejército” bielorruso.

“Debo entrenar a mi Ejército, porque un Ejército que no pelea es medio Ejército (...) No quiero pelear. No quiero que nuestros muchachos mueran. Por lo tanto, necesitamos enseñarles”, remarcó.

En los últimos días, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, expresó su preocupación de que los combatientes del grupo Wagner estacionados en Bielorrusia tras su rebelión de corta duración en Rusia, pudieran haber penetrado en Polonia bajo la apariencia de inmigrantes indocumentados.

Morawiecki indicó el sábado que Varsovia tiene información de que “más de 100 mercenarios del grupo Wagner han avanzado” hacia la ciudad bielorrusa de Grodno, cerca de la frontera con Polonia, y consideró ese desplazamiento como “un paso hacia un nuevo ataque híbrido contra el territorio polaco”.

Polonia envió recientemente unidades militares adicionales a sus fronteras. Sin embargo, otra vecina, Lituania, dijo que no veía la necesidad de hacer lo mismo, ya que las unidades de combate del país, así como algunas fuerzas estadounidenses y de la OTAN, se encuentran desplegadas cerca de la frontera con Bielorrusia.

Los críticos dicen que los pasos de Varsovia pueden estar más relacionados con las próximas elecciones de Polonia, con el gobierno tratando de parecer que tiene el control de la situación.

Laurynas Kasčiūnas, presidenta del Comité de Defensa Nacional y Seguridad del Parlamento de Lituania, también vinculó las declaraciones de los funcionarios polacos a las próximas elecciones parlamentarias del país.

