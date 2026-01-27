Amenazar está en esencia del gobierno estadounidense

En respuesta a las amenazas retóricas de Estados Unidos contra Irán, un politólogo ha destacado que el coraje del pueblo iraní frustrará dichas intimidaciones.

“EE.UU. cree que el terror hace que la gente se incline como gusano ante ellos, pero esto no es cierto sobre las naciones soberanas” como Irán, ha destacado este lunes el analista político Carlos Santa María en una entrevista con HispanTV.

Asimismo, recordó que “amenazar, engañar, saquear y destruir” son las características que están “en la esencia del gobierno estadounidense”.

En cuanto a las amenazas retóricas del presidente estadounidense Donald Trump contra el Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, advirtió que la valentía del pueblo iraní detendrá a los estadounidenses para siempre.

Durante los recientes disturbios terroristas en Irán, Trump amenazó repetidamente con atacar al país persa y cambiar su liderazgo como parte de una campaña de guerra psicológica más amplia contra Teherán.

El presidente de Irán advirtió que un ataque contra el Líder de la República Islámica equivale a una guerra a gran escala contra la nación iraní.

Fuente: HispanTV Noticias

