Lukashenko alerta: Occidente desembocaría en tercera guerra mundial

Bielorrusia advierte de que Occidente, con la implementación de sanciones y la organización de golpes de Estado, desencadenaría una tercera guerra mundial.

“¿Cómo se ajusta a las normas del derecho internacional la práctica de organizar golpes de Estado en otros países y la dictadura de sancionar a los Estados que lograron responder a este desafío? [...] Nuestra respuesta debe ser inequívoca: esto es inaceptable y conlleva el riesgo de la tercera guerra mundial”, ha avisado el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, sobre la consecuencia de las políticas impulsadas desde Occidente.

Durante un discurso con motivo de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA, por sus siglas en inglés) en la capital de Kazajistán, Astaná, el mandatario ha dejado claro que en una tercera guerra mundial no habría ganadores, para luego agregar que la seguridad “se ha deteriorado de forma catastrófica no solo en Europa sino a nivel global”.

Por otro lado, Lukashenko ha sostenido que ha llegado el momento de unión para confrontar los problemas actuales del mundo. “No podemos superar de forma independiente”, según ha subrayado Lukashenko.

De igual manera, el jefe de Estado ha hecho hincapié en la necesidad del “trabajo conjunto” para solventar los asuntos más complejos a la hora de garantizar el suministro de energía, alimentos y fertilizantes.

Ante un posible ataque desde Kiev, Bielorrusia anunció el pasado lunes la despliega de un grupo conjunta de tropas bielorrusas y rusos en sus fronteras con Ucrania. Al respecto, el presidente bielorruso detalló que la medida se debe a las advertencias recibidas de canales no oficiales sobre un posible ataque al territorio de Bielorrusia por parte de Ucrania.

Lukashenko aseveró que “si el nivel de amenaza alcanza el nivel actual, como ahora, comenzaremos a desplegar la agrupación del Estado de la Unión”.

Con fecha anterior, el mandatario bielorruso confirmó de forma abierta que Bielorrusia está participando en la operación militar especial rusa en el territorio ucraniano. “Participamos en ella. No lo escondemos. Pero no hemos matado a nadie, no hemos enviado militares a ninguna parte”, sostuvo.

Lukashenko agregó que la implicación de Bielorrusia es por el momento “limitada”, únicamente para “impedir que el conflicto se extienda a territorio bielorruso” o para prevenir un posible ataque desde Polonia, Lituania y Letonia.

Tras el lanzamiento de la operación rusa, Moscú ha insistido en repetidas ocasiones en que solo busca la “desmilitarización” y “desnazificación” de Kiev y evitar que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), encabezada por EE.UU., convierta a Ucrania en una base antirrusa.

Efectivamente, Rusia ha apoyado en diversas ocasiones el establecimiento de garantías de seguridad no solo para Ucrania, sino para todos los países europeos e incluso para su propio territorio, con el fin de que nadie pueda fortalecer su seguridad a costas de otros.

Además, el Kremlin advierte de que los países occidentales echan leña al fuego en Ucrania con la entrega de armas a Kiev y abogan por una prolongación del conflicto en función de los intereses de la OTAN.

