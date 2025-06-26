Irán reitera su derecho nuclear y condena hipocresía diplomática de EEUU

Irán reiteró su derecho a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, afirmando que está decidido a preservarlo “bajo cualquier circunstancia”.

En una entrevista con el canal de televisión catarí Al Jazeera el miércoles, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, reiteró el derecho de la República Islámica a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos según el Artículo IV del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), y rechazó una afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes “destruyeron” el programa nuclear iraní.

“Lo que quiero decir es que el derecho de Irán a la energía nuclear con fines pacíficos permanece intacto. Irán tiene todo el derecho, en virtud del TNP y del Artículo IV del mismo, a disfrutar de la energía nuclear con fines pacíficos, y está decidido a preservar ese derecho bajo cualquier circunstancia”, manifestó.

En declaraciones a la prensa en una conferencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) el miércoles, Trump afirmó también que Estados Unidos e Irán mantendrían conversaciones “la próxima semana”.

“No me importa si tengo un acuerdo o no. Lo único que pediríamos es lo que pedíamos antes: que no queremos armas nucleares”, declaró el presidente estadounidense.

Al ser preguntado sobre las afirmaciones de Trump de colaborar con Irán, Baqai criticó a Estados Unidos por adoptar enfoques “contradictorios” hacia Teherán, ya que Washington dio luz verde al régimen israelí para llevar a cabo agresiones contra la República Islámica en medio de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos.

“Hemos estado escuchando todo tipo de declaraciones contradictorias durante los últimos dos o tres meses. Ha habido muchas contradicciones con la clase dirigente estadounidense. Mientras hablaban de diplomacia, dieron luz verde a los israelíes para atacar a Irán”, declaró el portavoz de la Cancillería iraní.

En este sentido, añadió que el régimen israelí inició sus actos de agresión contra Irán tan solo dos días antes de una reunión programada entre Irán y Estados Unidos en Mascate, la capital de Omán.

“¿Ha quedado alguna confianza en ellos porque hablan de cosas diferentes, actúan de manera diferente, y ahora tienen que rendir cuentas por la agresión que han cometido contra mi país con la cooperación y complicidad de los israelíes?”, enfatizó.

Al ser preguntado sobre la disposición de Irán a continuar las negociaciones con Estados Unidos, Baqai respondió que ellos “han torpedeado la diplomacia”, esto mientras que Irán ha dicho siempre que la diplomacia nunca termina.

Sobre las condiciones previas de Irán para futuras negociaciones, afirmó que Irán se centra actualmente en su seguridad tras el fin de la agresión israelí y aseveró que Teherán espera que la comunidad internacional, ante todo, pida cuentas a los agresores.

Irán ha desestimado las alegaciones sobre la “destrucción” de sus instalaciones nucleares y se ha comprometido a continuar con firmeza su programa de energía nuclear con fines pacíficos.

El portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Behruz Kamalvandi, reiteró el martes que el programa nuclear iraní seguirá expandiéndose a pesar de las agresiones contra las instalaciones nucleares.

Tras la brutal acción de Estados Unidos al atacar las instalaciones nucleares de Irán en Fordo, Natanz e Isfahán el 22 de junio, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) emitió un comunicado en el que enfatizó que el camino del desarrollo de la industria nuclear iraní no se detendrá.

