Yihad Islámica critica la situación catastrófica de palestinos en Gaza

En una entrevista con la cadena iraní en lengua árabe Al-Alam, el representante del Movimiento de Yihad Islámica Palestina en Irán, Nasser Abu-Sharif, detalla los logros obtenidos por la operación Tormenta de Al-Aqsa. Según él, uno de los avances más significativos ha sido el reconocimiento del Estado palestino por parte de 157 países, incluidos aquellos que tradicionalmente habían apoyado al régimen sionista.

En tanto, el representante de Yihad Islámica deja en claro la dramática situación que atraviesa el pueblo palestino, tanto en Gaza como en los territorios ocupados, y subraya la necesidad de continuar luchando por la independencia a través de todas las formas de resistencia.

En este contexto, Abu-Sharif reitera que los movimientos de resistencia jamás reconocerán a un régimen sionista. Como menciona, la resistencia palestina continúa siendo un símbolo de unidad frente a la ocupación. Esta lucha, para Abu Sharif se ve reflejada también en la grave crisis humanitaria que enfrenta Gaza.

En paralelo, Hazem Qassem, el portavoz de HAMAS, denuncia que, a pesar de la tregua, el pueblo de Gaza sigue siendo víctima de un genocidio y enfrenta el bloqueo de las ayudas humanitarias. Qassem hizo un llamado urgente a los países árabes para que adopten medidas concretas y frenen las agresiones del régimen ocupante.

