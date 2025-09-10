Feria DSEI, paseo de la vergüenza para empresas de armas israelíes

El paseo de la vergüenza para quienes los manifestantes llaman mercaderes de la muerte, en el primer día de la feria de Defensa y Seguridad en Londres.

La capital del Reino Unido es del 9 al 12 de septiembre anfitrión de una de las exposiciones de armas más grandes del mundo, la feria ‘Defense and Security Equipment International (DSEI, por sus siglas en inglés)’ de 2025, que se celebra en el Centro de Exposiciones Excel de Londres. El evento, que se celebra cada dos años, reúne este año a más de 1600 exhibidores de 90 países.

Por lo general, el evento enfrenta críticas por su papel en facilitar la venta de armas a regímenes con historiales cuestionables en materia de derechos humanos. Esta vez, los manifestantes dicen que hay una razón más urgente para oponerse.

51 empresas de armas israelíes, incluidas las tres mayores empresas de armas, es decir Elbit Systems, Rafael e Israel Aerospace Industries, han asistido a la feria.

DSEI 2025, London: Israeli Firms In, Officials Out



UK did not invite an official Israeli government delegation; Israel’s MoD withdrew its national pavilion.



50+ Israeli companies (incl. Elbit, Rafael, IAI) still exhibit individually; security is tight amid pro-Palestinian… pic.twitter.com/7BdWV6gMYZ — Clash Report (@clashreport) September 9, 2025

Durante el período previo a la exposición, el Gobierno del Reino Unido prohibió la entrada a las delegaciones oficiales israelíes, pero no a las empresas de armas del régimen.

En reacción a la presencia de las empresas de armas israelíes, activistas propalestinos se han reunido en Londres para exigir el cierre de lo que llaman una feria del genocidio.

“Necesitamos invertir dinero en escuelas y hospitales y en la construcción de la paz y la educación para la paz. Y esta feria de armas exhibe y vende armas que sólo perpetuarán las guerras y el sufrimiento”, ha enfatizado un activista.

Los manifestantes denuncian que al Gobierno británico “no le importa nada”, y rechazando la exportación de piezas para los aviones F-35 utilizados por Israel para bombardear Gaza, afirman que esto convierte al Reino Unido en cómplice directo del continuo ataque genocida de Israel contra los palestinos.

“Sin desmantelar la feria, sin imponer un embargo de armas a Israel o prohibir a sus compañas de armas fabricar armas en suelo británico, y mucho menos exhibirlas en una feria de armas, el Reino Unido seguirá siendo cómplice de los crímenes de guerra y el genocidio israelíes en Gaza”, critican los activistas.

msm/hnb