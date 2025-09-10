Ben-Gvir y Smotrich, prohibidos a entrar a 29 países europeos

Países Bajos anuncia la prohibición de entrada a los 29 países del espacio Schengen para dos ministros israelíes extremistas, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich.

El país europeo ha informado que a partir del miércoles, el ministro de seguridad interna, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de finanzas del régimen de Israel, Bezalel Smotrich, no ingresar a ninguno de los 29 Estados europeos del tratado de Schengen, que incluye la mayoría de los países de la Unión Europea (UE).

Según un informe de la agencia británica Reuters, esta decisión se tomó durante una sesión del Parlamento holandés dedicada a examinar la guerra en Gaza y la solución de dos Estados.

A partir de mañana, 10 de septiembre, Itamar Ben-Gvir (Seguridad Nacional), y Bezalel Smotrich (Hacienda), tendrán prohibida la entrada a los 29 Estados miembros del espacio Schengen:



1. Austria

2. Bélgica

3. Croacia

4. República Checa

5. Dinamarca

6. Estonia

7. Finlandia

Países Bajos y Eslovenia ya habían prohibido el ingreso a su territorio a Ben-Gvir y Smotrich, quienes son objeto de sanciones también por Australia, Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Noruega.

El anuncio se produce mientras la presión de la comunidad internacional sobre el régimen israelí aumenta cada día debido a sus crímenes de guerra en Gaza y al bloqueo impuesto en la región.

España también informó el martes la prohibición de entrada de los dos ministros israelíes mencionado a este país país debido a sus crímenes en Gaza.

Impedir la entrada al territorio europeo a altos funcionarios israelíes es una señal de un cambio en el enfoque internacional y de la transformación de Israel en un régimen aislado en el escenario mundial.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel desató una guerra genocida contra los palestinos en la Franja de Gaza y hasta el momento ha asesinado al menos 64 605 palestinos y otros 163 319 han resultado heridos, según el Ministerio palestino de Salud.

Además, desde el 18 de marzo de 2025, en la nueva ola de ataques israelíes a Gaza, más de 12 059 personas han sido asesinados y 51 278 se encuentran lesionados.

Miles de personas más siguen desaparecidas y sepultadas bajo los escombros en la Franja de Gaza.

