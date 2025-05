Oposición británica: Israel libra guerra proxy para Reino Unido en Gaza

La líder de la oposición británica, Kemi Badenoch, afirma que Israel libra una “guerra indirecta en nombre del Reino Unido” en la Franja de Gaza.

“Israel está librando una guerra indirecta en nombre del Reino Unido, al igual que Ucrania lo hace en nombre de Europa Occidental contra Rusia”, dijo Badenoch en una entrevista con Sky News publicada el domingo.

La miembro del Partido Conservador británico, sin embargo, se negó a condenar las acciones de Israel en Gaza y alegó que no son propias de un genocidio, como lo catalogan muchas organizaciones internacionales.

“Israel está librando una guerra. No me corresponde vigilar exactamente cómo lo están haciendo (...) No es un genocidio, como se dice”, adujo.

Sus comentarios se produjeron tras una declaración conjunta esta semana de Francia, el Reino Unido y Canadá, que instaba a Israel a detener el “intolerable” sufrimiento humano en Gaza.

El trío advirtió que si Israel no cesa la renovada ofensiva militar y no levanta sus restricciones a la ayuda humanitaria, se implementarán “más medidas concretas” en respuesta.

Tras la declaración, el gobierno del Reino Unido suspendió las negociaciones de libre comercio con el régimen israelí el martes.

Las declaraciones de Badenoch se producen en medio de un informe reciente, según el cual, el Reino Unido sigue exportando armas y equipos, incluyendo piezas del avión de combate F-35, al régimen ocupante de Tel Aviv, a pesar de una suspensión gubernamental en septiembre de 2024.

El informe, publicado por tres grupos activistas, afirma que las piezas para el avión, que ha sido crucial para la brutal campaña militar de Israel en Gaza, parecen haber llegado a los territorios ocupados por Israel en marzo.

Una investigación que utiliza datos de las aduanas israelíes revela que se enviaron 8630 municiones desde el Reino Unido a los territorios ocupados desde las suspensiones. Las municiones se clasifican en la categoría de importación denominada bombas, granadas, torpedos, minas, misiles y municiones de guerra similares y sus componentes.

La mayoría de los envíos citados en el informe se realizaron tras la suspensión de armas impuesta por el gobierno

