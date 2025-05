Plan de paz de Trump: Ucrania ha de ceder 20 % de su territorio a Rusia

Un informe afirma que Washington considera una cesión territorial ucraniana como parte de un posible plan de paz con Rusia, después de tres años de guerra.

Según un reporte publicado por The New York Post, Estados Unidos contempla la posibilidad de que Ucrania ceda hasta el 20 % de su territorio a Rusia como parte de un acuerdo de paz. La propuesta incluiría también la presencia de fuerzas europeas en calidad de pacificadores, aunque aún no se han definido los términos concretos de dicho despliegue.

Un alto funcionario estadounidense explicó que continúan las negociaciones internas entre Kiev y Moscú, y que una eventual tregua podría ser supervisada por una comisión conjunta compuesta por representantes de Rusia, Ucrania y un país neutral no alineado con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“El asunto clave es la composición de las fuerzas de seguridad, lo que llamamos ‘fuerzas de resiliencia’”, afirmó la fuente.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el borrador del acuerdo podría contemplar el reconocimiento de Crimea como parte de la Federación Rusa, un territorio que desde su anexión a Rusia en el marco de un memorando popular realizado el 16 de marzo de 2014 ha sido foco de tensión entre Moscú y Kiev.

Se está negociando la creación de una misión de paz específica, que incluiría una comisión conjunta compuesta por representantes de Rusia, Ucrania y un tercer país neutral no alineado con la OTAN, señala la fuente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el lunes que revelaría esta semana el contenido de su propuesta de paz para la guerra en Ucrania, que podría incluir el despliegue de tropas europeas ahí.

Trump advirtió que podría retirar a Estados Unidos de las negociaciones si no se avanza con rapidez. “Tuvimos reuniones muy buenas sobre Ucrania y Rusia… ya veremos cómo resulta”, declaró el mandatario estadounidense ante la prensa.

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin ha rechazado una propuesta conjunta de alto el fuego presentada por Washington y Kiev, condicionando cualquier tregua en el mar Negro al levantamiento de ciertas sanciones impuestas por Occidente.

ght/mrg