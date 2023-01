General de EEUU augura una guerra con China en 2025

El jefe del Comando de Movilidad Aérea (AMC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. vaticina un conflicto armado entre su país y China en el 2025.

“Espero que me equivoque. Mi instinto me dice que nos enfrentaremos en el 2025”, sostuvo el viernes el general Michael Minihan, en un memorando interno citado por el diario local The Washington Post.

El militar norteamericano argumentó que el líder del gigante asiático, Xi Jinping, estableció su consejo de guerra en octubre del 2022 tras haber garantizado su tercer mandato, y, por otra parte, Taiwán y EE.UU. celebrarán en 2024 sus elecciones presidenciales. A juicio de Minihan, estas razones y oportunidades están en armonía para el 2025.

En este sentido, llamó a las fuerzas que comanda a prepararse para el enfrentamiento y también a practicar “apuntar a la cabeza”, resaltando, de este modo, la importancia de la lealtad.

Aunque el Comando de Movilidad Aérea confirmó la autenticidad del memorando de Minihan, el Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) declaró a la cadena NBC News que la previsión de Minihan “no representa la opinión del Departamento sobre China”, afirmando que Washington ve a Pekín como un “desafío”.

China y Estados Unidos viven momentos de creciente tensión por la venta de armas estadounidenses a Taiwán, así como la navegación de buques de guerra de EE.UU. en las aguas marítimas cercanas a la isla.

Por otro lado, los dos rivales pugnan en una serie de asuntos espinosos como la competencia tecnológica y comercial, la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, los asuntos relacionados con Hong Kong, y el mar de la China Meridional.

De hecho, una situación de combate entre Pekín y Washington no está tan lejos de la realidad frente a la escalada de tensiones entre ambas partes. La revista estadounidense The National Interest aseveró en un artículo publicado en 2021 que a pesar de que, durante los últimos años, los dos países enfrentan varios conflictos y una guerra comercial, la situación podría cambiar en 2030.

