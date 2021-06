Sondeo: Estadounidenses piden restringir apoyo financiero a Israel

La mayoría de los votantes estadounidenses respalda una ley que prohíbe a Israel usar fondos de EE.UU. para anexar tierras palestinas, revela un sondeo.

Según los resultados de una nueva encuesta realizada por Data for Progress, una firma progresista de estudios de opinión, durante el conflicto más reciente entre el régimen de Tel Aviv y la Franja de Gaza, la mayoría de los estadounidenses respaldó las restricciones que evitarían que Israel gastara asistencia de defensa estadounidense para continuar sus medidas hostiles contra el pueblo, conforme ha informado la agencia israelí de noticias The Times of Israel.

A la pregunta de si apoyaría o se opondría a un proyecto de ley que busca impedir a Israel gastar dólares de los contribuyentes del país norteamericano para detener a niños palestinos, confiscar o destruir propiedades palestinas, el 55 % de los estadounidenses, incluido 72 % de demócratas, dio una respuesta afirmativa.

Asimismo, el 57 % de los independientes y el 36 % de los republicanos subrayaron su apoyo a restringir las transferencias financieras a Israel. Por otro lado, del sondeo también se desprende que el 29 % de los participantes dijo que se opondría al proyecto de ley.

La encuesta se refiere a un proyecto de ley presentado en abril por la representante Betty McCollum, una demócrata de Minesota, que hasta ahora ha obtenido 27 copatrocinadores demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El sondeo se realizó a través de un panel web del 12 al 25 de mayo, período que aproximadamente coincidió con los ataques militares de tropas israelíes contra Gaza.

11 días de contienda militar de Israel contra Gaza, ¿cómo y por qué?

De hecho, la reciente campaña de agresión militar de Israel contra Gaza comenzó el 10 de mayo tras una escalada de tensiones a raíz de la brutal represión de manifestaciones en rechazo al plan israelí de desalojar a varias familias palestinas en el barrio de Sheij Yarrah, en Al-Quds (Jerusalén), a favor de los colonos judíos.

Durante 11 días, el régimen de Tel Aviv provocó la muerte de cientos de palestinos, entre ellos cerca de 70 niños.

El 21 de mayo, Israel aceptó un alto el fuego con la Resistencia palestina, mediado por Egipto, lo que puso fin a los ataques militares del ejército de Israel y las ofensivas de represalia de las fuerzas palestinas.

sbr/ncl/rba