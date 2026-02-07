Equipo israelí es abucheado en apertura de Olímpicos de Invierno

El equipo de Israel fue abucheado en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en Italia.

El suceso ocurrió el viernes durante el desfile de las delegaciones participantes, cuando los atletas israelíes entraron en el estadio San Siro de Milán mientras ondeaban la bandera del régimen de ocupación.

Los abucheos fueron cubiertos rápidamente por la música de fondo del evento que se transmitió desde la banda sonora con gran volumen.

En otro desfile paralelo realizado en Predazzo, sede del trampolín de saltos de esquí, los israelíes fueron recibidos con gritos de abucheos durante el paso de la delegación.

Los atletas israelíes afirmaron que esperaban esta recepción tras la guerra indiscriminada del régimen contra la asediada Franja de Gaza. Según medios israelíes, la seguridad constituye una preocupación principal de la delegación del régimen en el evento.

Hundreds of students protest Israel during passage of Olympic torch for Milano-Cortina Winter Olympic Games in Milan, Italy pic.twitter.com/DFa7Vz41eC — Anadolu English (@anadoluagency) February 6, 2026

