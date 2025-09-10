Revelan papel de exjefe de Shin Bet en un caso de secuestro

Revelan el papel del exjefe de la agencia de espionaje interna de Israel (Shin Bet) en el secuestro de un niño en Alemania, un caso que ha causado mucha controversia.

El diario germano BILD ha revelado que Yaakov Peri estuvo involucrado en el secuestro de los dos hijos de una heredera alemana de la casa de su padre en Dinamarca.

Se trata de los hijos de Christina Block, cuyo padre fundó los restaurantes de carnes Block House, quien enfrenta un juicio por el secuestro ocurrido en la víspera de Año Nuevo de 2023.

Al menos ocho personas, la mayoría de ellas israelíes, participaron en dicho robo. Según el periódico BILD, una carta filtrada muestra que Peri formó el equipo, entre los que se cree que había varios exagentes del Mossad.

Former Shin Bet chief Yaakov Peri was reportedly involved in the kidnapping of a German millionaire's children from their father in Denmark, German newspaper Bild reported on Saturday. - reporthttps://t.co/wSNKIGnoOP — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 6, 2025

Durante el juicio de los acusados, se plantearon preguntas sobre los siete millones de euros supuestamente pagados a la empresa israelí Business Intelligence Company Cgi Group, dirigida por Peri, pero la compañía negó cualquier conexión con el caso.

El diario también cita a un investigador del país, quien ha afirmado que August Hanning, exjefe del servicio de inteligencia alemán, fue el que le pidió a Peri que planificara la operación de secuestro, pero el israelí lo ha negado rotundamente.

El caso de secuestro de menores se remonta a una antigua disputa familiar que comenzó en 2021. El padre de los dos niños se negó a devolvérselos a su madre tras conocerlos, y en Nochevieja de 2023, un grupo de secuestradores asaltó su casa y los subieron a un coche para ser secuestrados. La policía danesa los localizó posteriormente utilizando un equipo de rastreo.

La madre de los dos niños y su pareja, el presentador de televisión alemán Gerhard Delling, están siendo juzgados por presuntamente planificar el secuestro y, si son declarados culpables, la madre podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

Las agencias de inteligencia alemanas e israelíes se niegan a comentar sobre el asunto, y la empresa israelí CGI también anunció que no tiene conocimiento de cómo se incluyó su nombre en este caso.

Peri dirigió el Shin Bet entre 1988 y 1994 y fue miembro del parlamento israelí entre 2013 y 2018.

El expediente del secuestro no sólo ha dañado la reputación de Peri, sino también la credibilidad del Shin Bet y de exfuncionarios del régimen israelí.

msm/hnb