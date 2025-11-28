Venezuela denuncia “doble rasero” de EEUU en vuelos a Caracas

Venezuela denuncia que EE.UU. presiona a aerolíneas internacionales a no volar hacia Caracas, pero envía sus aviones con repatriados al país bolivariano.

La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, publicó este jueves en su canal de Telegram un vídeo en el que se observa un avión de Eastern Airlines que aterrizó en la ciudad de Maiquetía. “Esta aerolínea estadounidense realiza dos vuelos semanales con migrantes venezolanos repatriados, mientras presionan y amenazan a aerolíneas de otros países para que no vuelen a Venezuela”, indicó la funcionaria.

El arribo del avión procedente de EE.UU. —hizo notar Rodríguez— desbarata la narrativa de inseguridad aérea impulsada por Estados Unidos sobre Venezuela la semana pasada.

“El doble rasero del hegemón; ya no se sabe dónde comienza el chiste o dónde termina lo trágico. Lo único verdadero es que el pueblo venezolano sabe muy bien quiénes lo perjudican desde el norte y quiénes son sus ejecutores locales”, denunció.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó la postura estadounidense, preguntando cómo un avión procedente de Estados Unidos pudo aterrizar sin incidentes si la nación sudamericana fuese tan peligrosa como afirma Washington.

La semana pasada, varias aerolíneas internacionales cancelaron vuelos hacia y desde Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos alertara a operadores sobre un “riesgo potencial a cualquier altitud”.

El miércoles, el Ministerio de Transporte de Venezuela anunció la revocación de la concesión a seis líneas aéreas, acusándolas de sumarse a “las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos.

Desde Caracas informaron que las empresas mencionadas suspendieron “unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela”, basándose en un aviso “emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía”.

Los hechos tienen lugar en el contexto de un amplio despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe bajo el pretexto declarado de combatir a los cárteles de la droga, lo que cuestiona Caracas, alertando de que Washington busca cambiar de régimen con el objetivo final de tomar los recursos naturales del país bolivariano.

ncl