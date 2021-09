OMS culpa a los países ricos de la prolongación de pandemia

OMS advierte que la acumulación de vacunas anti-COVID-19, la terapéutica y equipos médicos por los países desarrollados están prolongando la pandemia.

“La acumulación de las vacunas no solo es injusto e inmoral, sino que está prolongando la pandemia y está provocando la muerte de las personas”, aseveró el martes Maria Van Kerkhove, la responsable de la gestión de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, criticó el proceso de la distribución de las vacunas contra COVID-19 a través del sistema COVAX de la OMS y lamentó que “el mundo desarrollado e industrializado” no se haya dado cuenta de la importancia de este asunto. “Realmente no lo han entendido. Hablan de compartir, hablan de justicia. En realidad, estos productos están disponibles, pero se acumulan en algunos países y no se comparten”, indicó.

Estas declaraciones se produjeron mientras la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció en agosto que tenía un plan para proveer dosis de refuerzo a todos los estadounidenses, y en El Reino Unido también se está ofreciendo una tercera inyección contra el coronavirus. entretanto, los países más pobres aún están luchando por conseguir su primera dosis de estas vacunas.

