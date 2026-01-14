Rusia ha declarado que a la Unión Europea (UE) le convendría comentar sobre Groenlandia en lugar de Irán, en referencia a las recientes declaraciones de la UE sobre el país persa.

“En lugar de comentar sobre la situación en Irán, las autoridades de la UE deberían centrarse en Groenlandia, de la que Estados Unidos intenta apoderarse hoy”, ha declarado este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, en una entrevista con Sputnik.

“Tengo una pregunta para las autoridades europeas: ¿saben dónde está Groenlandia o dónde se encuentra aproximadamente Irán?”, ha afirmado la vocera, preguntándose: “¿Acaso los europeos no quieren preguntarse por qué comentan la situación en Irán, que está en una parte algo diferente del mundo, un poco más lejos de Groenlandia? ¿Por qué la UE presta tanta atención a Irán y tan poca a Groenlandia?”.

Zajárova también ha cuestionado a la UE por no centrar todos sus esfuerzos en Groenlandia. “¿No creen que la situación en Irán se ha convertido en una excusa para que las autoridades de la UE desvíen la atención y distraigan a su pueblo del hecho de que su isla está siendo tomada sin referéndum?”, ha agregado.

“Las acciones de la Unión Europea son un claro ejemplo de apoyo abierto a los disturbios”, ha denunciado Zajárova. Asimismo, ha enfatizado que “el enfoque de la Unión Europea hacia las protestas en Irán es hipócrita”.

La diplomática rusa ha recordado que “la Unión Europea busca ejercer presión sobre el país en medio de las protestas en Irán, pero durante las protestas de los ‘chalecos amarillos’ en la Unión Europea, condenaron las acciones de los manifestantes”.

La vocera ha expresado su sorpresa por las recientes declaraciones de la jefa de la Diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, sobre la situación en Irán, indicando que “el supuesto apoyo de la ‘diplomacia’ al ‘colapso de un gobierno’ es injusto”.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre de manera pacífica, impulsadas por demandas económicas en varias regiones. Sin embargo, en algunos casos se han vuelto violentas debido a la infiltración de alborotadores, supuestamente respaldados desde el extranjero.

