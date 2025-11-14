El Ejército de Rusia ha continuado avanzando en el frente, liberando otras dos localidades en Ucrania; Danílovka, en la provincia de Dnepropetrovsk, y Sinélnikovo, en Járkov.

Las victorias se alcanzaron el jueves gracias al avance de las unidades del grupo de tropas Norte y el grupo de tropas Este, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia.

La nota detalla que las tropas rusas atacaron instalaciones de combustible, de infraestructura energética y transporte utilizadas por las tropas ucranianas, empleando aviación táctica, drones de ataque, misiles y artillería.

Informes oficiales cifraron en más de 1430 los soldados y mercenarios abatidos del enemigo registrados durante la última jornada en todas las líneas de operaciones. Además, las tropas ucranianas perdieron cuatro tanques, 14 vehículos blindados de combate, seis piezas de artillería de campaña y 26 sistemas de guerra electrónica.

Asimismo, durante las operaciones navales, fueron destruidas 19 lanchas no tripuladas y tres remolcadores de Ucrania. Las defensas rusas interceptaron también una bomba de aviación guiada, un misil de crucero Neptuno y 157 drones de tipo avión.

A principios de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que sus fuerzas han tomado el control de casi 5000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en lo que va del año.

Rusia continúa desde febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de origen ruso de Ucrania de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad que representa el avance de la OTAN hacia el este y las fronteras de Rusia.

ftm/hnb