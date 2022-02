‘Occidente fracasó en provocar una guerra entre Ucrania y Rusia’

El Gobierno ruso ha destacado el fracaso de varios medios occidentales a los que nombra y acusa de desinformar para provocar una guerra entre Rusia y Ucrania.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, ha aclarado este miércoles a la prensa que la constante desinformación de medios y funcionarios estadounidenses, británicos y alemanes, entre otros, sobre una hipotética invasión rusa a Ucrania no ha logrado su objetivo de provocar una guerra entre Rusia y Ucrania.

“Desgraciadamente para The Washington Post, The New York Times, Bloomberg, The Daily Mirror, Bild y otros, la guerra no se ha producido en los últimos días. Pero no se desaniman y siguen esperando con una perseverancia digna de mejor uso”, ha dicho la vocera rusa.

Zajárova pone de relieve que las tensiones han subido pese a que Ucrania y Rusia han rechazado esos anuncios sin fundamentos.

En este sentido, ha señalado las reiteradas declaraciones de altos cargos ucranianos desmintiendo la posibilidad de incursión rusa, y ha lamentado que Occidente solo escucha a Kiev cuando le conviene a sus intereses.

Jofré: Medios fomentan desinformación sobre invasión rusa a Ucrania | HISPANTV

Hay una campaña occidental de desinformación sobre el desplazamiento de las tropas rusas en su propio territorio para fomentar la idea de una invasión a Ucrania.

Poniendo una serie de ejemplos de la desinformación ofrecida recientemente por los medios occidentales, la funcionaria ha señalado que incluso “la retirada de varias unidades del Ejército ruso a sus lugares de despliegue permanente tras el final de los ejercicios fue presentada como una maniobra astuta para desviar la atención de una futura invasión”.

Últimamente, la tensión entre Rusia y Occidente, con Ucrania en medio, se ha intensificado luego de que varias fuentes publicaran sobre imaginarios planes rusos para invadir el territorio ucraniano. Moscú, no obstante, ha desmentido tales acusaciones y ha indicado que se trata de un ataque mediático para desviar la atención global de su iniciativa de distensión que propuso al Occidente.

Hasta ahora, los medios occidentales han venido determinando fechas para la supuesta invasión rusa; en el caso más reciente, el diario británico The Mirror alegó el viernes, citando a las agencias de inteligencia de EE.UU., que las tropas rusas lanzarían la ofensiva a las 3.00h de la madrugada (hora local) de este miércoles 16 de febrero.

En este mismo contexto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el martes de forma irónica al pueblo ucraniano que se ponga el despertador a la hora exacta que algunos medios occidentales barajan como el momento en que tendrá lugar una eventual invasión de Rusia.

