Rusia ningunea amenazas de EEUU e inicia entrega de S-400 a La India

Rusia y La India han firmado una gran cantidad de acuerdos comerciales y de armas al margen de una cumbre entre los altos funcionarios de ambos países.

En el marco de la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a Nueva Delhi (capital india) las dos partes celebraron el lunes 28 pactos comerciales y de armas, incluido uno para fabricar más de 600 000 fusiles de asalto Kaláshnikov y otro para proporcionar los sistemas rusos de defensa aérea S-400 a La India.

Durante la reunión, que marcaba la 21.ª cumbre entre ambas naciones, Putin describió a La India como “una gran potencia, una nación aliada y un amigo fiel”, al tiempo que anunció la disposición de su Gobierno para seguir enviando los S-400 para el Ejército indio.

“Los suministros [de los S-400] comenzaron este mes (noviembre) y seguirán sucediendo”, anunció al respecto el secretario de Asuntos Exteriores de La India, Harsh Vardhan Shringla.

El viaje de Putin a La India, junto con los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Rusia, consiguió también la extensión del pacto de cooperación técnico-militar de Moscú y Nueva Delhi por otros 10 años. Es más, las dos partes están preparadas para impulsar el comercio anual a 30 000 millones de dólares y la inversión anual a 50 000 millones de dólares para 2025.

En este marco, una declaración conjunta publicada después de las negociaciones del lunes, recalcó que Rusia y La India habían “reiterado su intención de fortalecer la cooperación en defensa, incluso en el desarrollo conjunto de la producción de equipo militar”.

Mientras tanto, el acuerdo con Moscú está poniendo a La India en riesgo de las sanciones estadounidenses, ya que según los informes, la compra de los S-400 causaría un problema de interoperabilidad entre los sistemas de defensa antiaérea de los aliados de EE.UU. y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dado que dichos países usan solo armamento europeo o estadounidense.

No obstante, Nueva Delhi ha manifestado en varias ocasiones que no se dejará intimidar por este tipo de amenazas provenientes de Washington y seguirá interesado en la compra de las referidas armas rusas y otro tipo de equipamientos como los helicópteros Kamov, insistiendo en que no sacrificará su independencia por las presiones estadounidenses.

