Irán alerta a Trump sobre trampa de Israel para arrastrar a EEUU a la guerra

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha advertido al presidente de EE.UU. sobre la trampa de Israel para arrastrar a Estados Unidos a la guerra.

El periodista de Canal 14 de Israel, Tamir Morag, admitió en un mensaje emitido este miércoles en su cuenta de X que los “elementos extranjeros están armando a los manifestantes en Irán con armas de fuego, y esta es la razón de los cientos de muertos entre las fuerzas iraníes”. “Cualquiera es libre de adivinar a quién nos referimos”, agregó, haciendo referencia implícita al papel de la agencia de espionaje israelí, Mossad.

“Con la sangre derramada en las calles, Israel se jacta explícitamente de haber armado a los manifestantes con armas de fuego”, ha reaccionado así el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, en una publicación en su cuenta de X.

En este sentido, Araqchi ha recordado que Israel siempre ha buscado arrastrar a Estados Unidos a luchar en guerras en su nombre; sin embargo, sorprendentemente, esta vez están diciendo en voz alta lo que antes callaban.

“El presidente [de EE.UU., Donald] Trump debería saber ahora exactamente adónde ir para detener los asesinatos”, ha enfatizado.

En la misma jornada, decenas de miles de iraníes participaron en la procesión fúnebre de casi 100 mártires de la seguridad en Teherán, la capital, quienes fueron martirizados durante los recientes disturbios.

El martes, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, acusó a Trump y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de ser los “principales asesinos del pueblo iraní”.

