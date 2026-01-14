OCS rechaza injerencia extranjera en asuntos internos de Irán

La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) ha rechazado rotundamente cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos de Irán.

“La OCS reafirma su compromiso inquebrantable con los principios de respeto mutuo a la soberanía, independencia e integridad territorial de sus Estados miembros. Asimismo, se opone firmemente a cualquier intento de fuerzas externas por interferir en sus asuntos internos o socavar la cohesión y unidad del organismo”, ha destacado el secretario general de la OCS, Nurlan Yermekbayev, en un mensaje dirigido al canciller iraní, Seyed Abás Araqchi.

Tras expresar su profundo pesar por las víctimas de los recientes disturbios en Irán, Yermekbayev ha transmitido sus más sinceras condolencias al gobierno y al pueblo iraní, extendiendo su solidaridad a las familias afectadas.

Además, ha expresado su deseo de “fortaleza y consuelo para los familiares de los fallecidos, una pronta recuperación para los heridos, y paz y prosperidad para la República Islámica de Irán”.

Yermekbayev formuló estas declaraciones tras las recientes palabras del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien instó a los alborotadores a continuar con sus acciones en Irán.

Anteriormente, Trump había amenazado a Irán con una posible agresión militar en respuesta a lo que calificó como la represión de Teherán contra las manifestaciones.

Ante estas amenazas, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, acusó a Trump y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de ser los “principales asesinos del pueblo iraní”.

msr/rba