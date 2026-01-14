Pese a tensiones internas e injerencia externa, la sociedad iraní muestra unidad y resistencia, manteniendo su apoyo al sistema y defendiendo su revolución ante las amenazas.

En medio de las dificultades internas y las agresiones externas planificadas, el pueblo iraní ha demostrado una sólida solidaridad y resistencia.

A pesar de las manifestaciones de inconformidad dentro del país, las cuales han sido manipuladas por actores externos con intenciones desestabilizadoras, la sociedad persiste en su cohesión.

La intervención de potencias extranjeras busca socavar la revolución iraní, pero el pueblo se mantiene firme, apoyando a sus autoridades y defendiendo su sistema frente a la adversidad.

