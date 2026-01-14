Centenares de miles de iraníes despiden a los mártires caídos en disturbios

Las imágenes hablan por sí solas. Aquí, el duelo se expresa de manera abierta, sincera y colectiva, mientras los lemas muestran el clima dominante.
Este funeral no ha sido solo una despedida. Es una manifestación de resistencia, memoria viva y consciencia del pueblo de Irán, frente a quienes pretenden perjudicar su paz, seguridad y unidad.
La gente reafirma su compromiso de no olvidar, mantenerse firme y de transformar el duelo en fortaleza colectiva. Un mensaje claro, que hoy se expresó con una presencia contundente en las calles.
Samaneh Kachui, Teherán.
