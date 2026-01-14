CIP llama a Kast a reconsiderar designación de Eitan Bloch como asesor

El Centro de Información Palestina (CIP) ha llamado al presidente electo José Antonio Kast a reconsiderar la designación de Eitan Bloch como asesor internacional.

El Centro de Información Palestina (CIP) manifiesta su profunda preocupación frente a la eventual designación de Eitan Bloch como asesor internacional del nuevo gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

Esta definición genera serias interrogantes sobre el rumbo que podría adoptar la política exterior chilena, particularmente en un contexto internacional marcado por graves violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, cometidas por el Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados.

Eitan Bloch ha formado parte de organizaciones abiertamente pro-israelí y sionistas, y ha mantenido una trayectoria de vinculación política e institucional con el régimen de Israel y con representantes de su aparato diplomático, incluyendo su trabajo como asesor del cuestionado ex embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli. Se trata, por tanto, de una figura con una relación política activa y explícita con un Estado extranjero.

En este contexto, resulta legítimo y necesario plantear una pregunta de fondo para cualquier democracia soberana: ¿Qué intereses defenderá Eitan Bloch desde un cargo estratégico en materia de relaciones internacionales: los de Chile o los de Israel?

Adicionalmente, esta designación implicaría una ofensa gratuita para los palestinos en Chile —comunidad compuesta por cerca de 500 mil personas— y para los cientos de miles de chilenos que se han sensibilizado y movilizado frente al genocidio en curso contra el pueblo palestino.

Designar como asesor internacional a una persona estrechamente vinculada a la defensa política del Estado de Israel, en el actual contexto de graves violaciones a los derechos humanos, representa una señal de desconsideración y falta de sensibilidad ética y política hacia una parte significativa de nuestra sociedad.

Chile tiene una larga tradición de defensa del multilateralismo, del derecho internacional y de los derechos humanos, principios que no exigen neutralidad frente a crímenes internacionales, sino una postura activa y coherente, incluida la situación del pueblo palestino.

Lo que resulta profundamente problemático es que la política exterior chilena pueda verse condicionada por la influencia de operadores políticos vinculados a Estados extranjeros, particularmente de un Estado que hoy enfrenta investigaciones y acusaciones internacionales por crímenes de genocidio, y que es uno de los países que más resoluciones de Naciones Unidas ha incumplido de manera sistemática.

Esta definición del Ejecutivo constituiría una señal preocupante de alejamiento de la tradición histórica del Estado chileno, basada en la autonomía de su política exterior, el respeto irrestricto a los tratados internacionales y la defensa del derecho internacional como pilar de la convivencia entre los pueblos.

Desde el Centro de Información Palestina, hacemos un llamado público al presidente electo José Antonio Kast a reflexionar seriamente sobre esta posible designación, considerando los riesgos que implica para la credibilidad, la coherencia y los intereses estratégicos de Chile en el escenario internacional.

Chile necesita asesores internacionales que actúen con independencia, transparencia y compromiso inequívoco con el derecho internacional y la paz, no con la defensa política de Estados que hoy están siendo ampliamente cuestionados y condenados por la comunidad internacional.

Centro de Información Palestina (CIP)

Santiago de Chile