Estudiantes iraníes protestan ante la embajada británica en Teherán

Los estudiantes universitarios de Irán han condenado la reciente agresión perpetrada contra la embajada de Irán en Londres, capital británica.

Un grupo de estudiantes de diversas universidades de Teherán se ha congregado este miércoles por la noche frente a la embajada del Reino Unido en la capital iraní, en protesta contra la agresión perpetrada por algunas personas contra la embajada iraní en Londres.

Los manifestantes portaban pancartas en las que se leía: “El crimen británico no se puede olvidar”, “Muerte a EE.UU.”, “Muerte a Israel”, “Muerte al Reino Unido”.

Al llevar carteles con imágenes de las fuerzas de seguridad martirizadas en los recientes disturbios en Irán, los asistentes condenaron los complots de los enemigos contra el país.

En los últimos días, algunas personas atacaron la fachada de la embajada de Irán en Londres, y el gobierno británico no tomó las medidas necesarias para evitar dicha agresión.

