Iraníes despiden a mártires de crímenes de elementos sionistas-estadounidenses

Los ciudadanos iraníes despiden a civiles y defensores del pueblo martirizados por alborotadores en los recientes disturbios apoyados por Israel y Estados Unidos.

Miles de personas se ha congregado este miércoles frente a la Universidad de Teherán para asistir en la ceremonia fúnebre de los mártires, caídos durante los disturbios recientes en Irán.

Los participantes han coreado consignas en respaldo de las fuerzas de seguridad y en contra de los terroristas armados.

El Consejo de Coordinación de Propaganda Islámica cursó el martes la invitación al gran pueblo de Irán a participar el miércoles, 14 de enero, a las 14:00 (hora local) en la ceremonia fúnebre de los mártires y damnificados de los crímenes de los elementos sionistas-estadounidenses.

Decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante los disturbios del jueves y el viernes. El Gobierno de Irán ha anunciado tres días de luto nacional en honor a los mártires de la “lucha de resistencia nacional de iraníes frente a EE.UU. y el régimen sionista”.

Desde el 28 de diciembre, comenzaron en Teherán, la capital, manifestaciones pacíficas en las que los comerciantes suspendieron temporalmente sus actividades en señal de descontento por la devaluación de la moneda nacional.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

El lunes, millones de personas salieron a las calles en diversas ciudades de Irán para expresar su respaldo a las autoridades y a las fuerzas militares, al tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

hnb