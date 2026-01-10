Irán advierte a alborotadores armados: Les caerá el peso de la ley

El máximo cargo de seguridad nacional de Irán avisa que involucrados en violencia armada, patrocinada desde el exterior, para perjudicar a la nación, han de asumir las consecuencias.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, afirmó que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial están preparados para responder con la mayor firmeza a personas o grupos involucrados en la violencia armada y los ataques organizados contra la nación iraní.

En una entrevista televisada, el alto cargo dijo que las fuerzas de seguridad han recibido instrucciones de extremar la precaución para evitar daños a la población, pero añadió que los grupos que empleen armas o tengan la intención de socavar Irán, auspiciados desde el extranjero, tendrán que hacer frente a todo el peso de la ley.

Lariyani instó a la población a mantener el mismo nivel de vigilancia mostrado durante la guerra de 12 días impuesta a la nación por el régimen israelí y Estados Unidos en junio, y afirmó que, ahora, los adversarios de Irán atacan precisamente los elementos que antes fortalecían la resiliencia nacional.

“Nuestra querida nación debe ser consciente de que los enemigos han atacado precisamente el factor que fue la fuente de la fuerza y ​​la victoria de la nación” durante toda la guerra, declaró, haciendo un llamamiento a la concienciación pública y a la unidad.

Ataques contra símbolos de identidad nacional y religiosa

Lariyani señaló que los ataques de los alborotadores se han centrado en símbolos de la identidad nacional y religiosa de Irán, incluyendo la quema de la bandera de la República Islámica y los intentos de vandalizar estatuas de íconos nacionales del país, como el general Qasem Soleimani, el principal comandante antiterrorista de Irán, asesinado por Estados Unidos en 2020.

“Quieren quebrantar el orgullo nacional”, declaró, citando también ejemplos en los que los vándalos han recurrido a la quema del sagrado Corán y a ataques contra mezquitas, entre otros.

Describió estas atroces medidas como un intento de socavar las principales fuentes de fuerza de la nación.

El alto funcionario desestimó las declaraciones de que la violencia se haya debido a problemas económicos, señalando que actos como saqueos e incendios de comercios apuntaban a otros objetivos.

Huella israelí

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán también vinculó el sabotaje perpetrado por los alborotadores con declaraciones previas de funcionarios israelíes que sugerían una estrategia para utilizar elementos dentro de Irán contra la República Islámica, en lugar de recurrir a una agresión militar directa contra el país persa.

Los objetivos elegidos por elementos armados con vínculos extranjeros revelan objetivos que van más allá de las protestas económicas, reveló.

Según Lariyani, las fuerzas de seguridad han identificado a los cabecillas de los disturbios; algunos ya han sido arrestados y otros se enfrentan a una detención inminente.

Añadió que las autoridades han descubierto casos relacionados con fusiles de asalto Gewehr 3 (G3), pistolas y otras armas, lo que indica una organización y planificación previas, incluyendo métodos de transporte y distribución de armas. Lariyani aseguró que los intentos de apoderarse de centros militares y policiales han demostrado un intento de provocar un conflicto interno y preparar el terreno para la injerencia extranjera. Sin embargo, afirmó que dichos intentos han fracasado hasta la fecha debido a la preparación de las fuerzas de seguridad.

Estas declaraciones se produjeron en momentos en que el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, reiteró que la República Islámica no tolerará el vandalismo, ni los disturbios apoyados desde el extranjero.

