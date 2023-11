Irán: EEUU podría sufrir nuevos ataques si sigue apoyando a Israel

Irán avisa que EE.UU. podría seguir siendo blanco de ataques de la Resistencia si continúa usando sus bases en la región para enviar armas al ejército de Israel.

“Tenemos información detallada de que Estados Unidos utiliza sus bases en la región para enviar equipos militares y armas al régimen sionista, y compartimos esta información a algunas partes en la zona”, ha dicho este lunes el portavoz de la Cancillería iraní, Naser Kanani, en su rueda de prensa semanal.

En cuanto al refuerzo del despliegue militar estadounidense en Asia Occidental desde el inicio del conflicto palestino-israelí el 7 de octubre, el vocero de la Diplomacia persa ha avisado que esto forma parte del apoyo de Washington a la entidad sionista y un intento de fomentar la inestabilidad e inseguridad en la región.

Ha rechazado una vez más las acusaciones sin fundamento de EE.UU. sobre la implicación de Irán en los ataques de la Resistencia en Yemen, Irak y Siria a las bases y tropas estadounidenses en la región, y subrayado que las ofensivas son una “reacción natural a la presencia ilegal de EE.UU. en algunos países de la zona, como Siria, y Washington debe asumir la responsabilidad de sus actos”.

Irán no tiene ningún representante en Asia Occidental, ha dejado claro. Sin embargo, Kanani ha advertido que EE.UU. podría seguir sufriendo ofensivas similares por parte de la Resistencia, si sigue apoyando a la ocupación israelí.

Debe cesar el aventurismo militar israelí en Gaza

En otra parte de sus declaraciones, el diplomático persa ha advertido que Israel, por no conseguir ninguno de sus objetivos militares, busca reanudar la agresión a Gaza, por lo que ha instado al mundo a impedir la escalada.

“Estados Unidos no ha podido cumplir sus objetivos militares en estos 50 días, y las evidencias muestran que el régimen sionista pretende continuar el aventurismo y la comunidad internacional debería impedirlo”, avisa.

El régimen de Israel se vio obligado a aceptar una tregua de cuatro días en Gaza, que entró en vigor el viernes, después de que no logró liberar a sus 240 cautivos bajo custodia de la Resistencia palestina durante su brutal campaña de bombardeos contra el enclave costero iniciada desde el 7 de octubre.

El alto el fuego estipula un intercambio de 50 israelíes retenidos por los combatientes palestinos en Gaza con 150 presos palestinos, así como la entrada de 200 camiones de ayuda humanitaria diariamente en la Franja de Gaza durante 4 días.

Kanani ha denunciado el apoyo sin condiciones de Estados Unidos a Israel. “En cuanto a la cuestión de Palestina, EE.UU. ha sido parte del problema y no parte de la solución en las últimas décadas, y en el conflicto actual en Gaza, el Gobierno estadounidense se ha involucrado prácticamente en la guerra; y si no fuera por la Administración estadounidense, creemos que esta guerra no habría sucedido”, ha criticado.

Kanani ha cuestionado la voluntad de Washington para detener el conflicto y enfatizado que la mayor contribución de Estados Unidos a la cuestión palestina es retirar su apoyo incondicional al régimen sionista.

“La Administración estadounidense busca lograr lo que no logró en la guerra contra Gaza a través del Consejo de Seguridad [de Naciones Unidas] y de manera política. La nación palestina no permitirá que nadie alcance sus objetivos ilegítimos y el destino de Palestina será determinado por su pueblo”, ha recalcado, haciendo referencia a las polémicas iniciativas políticas de Washington, entre ella, la propuesta de que Egipto tome el control administrativo de Gaza una vez concluya el conflicto.

La nación palestina “tiene derecho a decidir su futuro”, ha insistido, e instado a Washington a aprender de las lecciones pasadas y “presentar soluciones realistas si quiere contribuir a la solución del conflicto”.

Ha hecho hincapié en que Irán exige el cese inmediato del conflicto en Gaza y afirmado que uno de los principales objetivos de Teherán es que “la tregua temporal se convierta en un armisticio duradero”.

