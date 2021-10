Línea roja de Irán: Afganistán no debe ser un paraíso para terroristas

Irán dice que Afganistán debe estar libre de extremismo y no convertirse en refugio para extranjeros que desestabilicen el país o terroristas.

El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Said Jatibzade, quien está de visita en París (capital de Francia), ha afirmado este jueves que el reconocimiento de Talibán por parte de la República Islámica dependerá de si el grupo armado, que tiene bajo su control el territorio afgano, cumple con sus promesas.

“Las líneas rojas más importantes [de Irán] son que Afganistán esté libre del extremismo y no sea el paraíso de Daesh, no amenace a sus vecinos y al mundo […] y no vuelve a ser la base de ningún país extranjero”, ha indicado Jatibzade en una entrevista con el periódico francés Le Monde.

El vocero persa, además, ha insistido en la formación de un gobierno inclusivo en Afganistán, que tenga en cuenta los derechos de otros grupos étnicos, mientras que se cumpla con la voluntad del pueblo afgano sobre el futuro del país.

“Irán no acepta nada más que el acuerdo nuclear”

En otro momento de sus declaraciones, se ha referido al acuerdo nuclear iraní—de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés)—, y expresado la disposición de su país para volver a las negociaciones que se celebran en Viena (Austria) a fin de reactivar el referido pacto, diciendo que nuevas rondas de diálogos se realizarán “muy pronto”.

En este sentido, ha exigido el levantamiento de todas las sanciones impuestas por EE.UU. contra el país persa para salvar el pacto, dejando claro que “Irán no acepta nada más que el PIAC sobre su programa nuclear y no espera nada menos que el levantamiento de las sanciones”.

Tras denunciar la retirada unilateral de Washington del JCPOA en mayo de 2018, ha destacado que las sanciones estadounidenses han perjudicado al pueblo iraní, al tiempo que han dañado la economía del país.

Por ello, ha instado a la Administración estadounidense, presidida por Joe Biden, a dejar de aplicar la misma lógica con la que trató a Irán su predecesor, Donald Trump, y levantar las medidas punitivas contra la nación iraní.

