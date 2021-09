Hadwa: Europa o no tiene independencia de EEUU o es hipócrita

Los firmantes europeos del acuerdo nuclear están supeditados a las políticas estadounidenses en lo que a Irán se refiere, opina un analista.

En una entrevista concedida este domingo desde Valparaíso (Chile) a la cadena HispanTV, Nicola Hadwa ha subrayado que, por mucho que Europa diga que se inclina a que se reactive el acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), en la práctica, ellos no han hecho absolutamente nada.

“Esto demuestra que los europeos o no tienen independencia de EE.UU. o son hipócritas, porque Europa pudo haber respetado el pacto y no haberse plegado a ninguna sanción, pero no ha hecho ni lo uno y no lo otro”, ha enfatizado el experto.

Por lo tanto, ha confirmado, no queda otra cosa que pensar que, efectivamente, Europa es parte de la política norteamericana y no tiene independencia en lo que a su actuación se refiere.

Hadwa ha puesto de relieve que, en las actuales circunstancias, no va a haber “mayores cambios” en la actitud de los firmantes europeos y estadounidenses del PIAC, puesto que, Irán tampoco va a ceder en su “postura legitima” al respecto. “Irán no falló al pacto, fueron Europa y EE.UU., que salió en 2018 del pacto, que sí lo fallaron”, ha aseverado el analista.

Conforme a Hadwa, igual de Europa que no es independiente de Washington, EE.UU. tampoco es un país independiente y depende de lo que le diga Israel. “Los políticos norteamericanos son súbditos del régimen de Tel Aviv y obedecen lo que les diga Israel”, ha concluido.

El sábado, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, aseguró que Teherán nunca huirá de las negociaciones sobre el futuro del pacto nuclear, no obstante, no dará ni un paso atrás en la defensa de los “intereses” de la nación persa y optará por los diálogos que tengan “resultados”.

