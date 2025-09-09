Otro barco de la Flotilla Sumud es atacado por un dron israelí

La Flotilla Global Sumud informa que un dron atacó al buque español “Alma” el puerto tunecino tras el ataque similar del martes contra su buque principal.

La Flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo israelí impuesto a Gaza, ha hecho escala en Túnez antes de dirigirse al enclave palestino.

La flota informa que su segundo buque más grande, el “Alma”, fue atacado la madrugada de este miércoles por un dron, provocando un incendio en la embarcación, atracada en el puerto de Sidi Bou Said, en las afueras de la capital de Túnez.

Aseveró que el barco “Alma” sufrió graves daños como consecuencia del incendio en su cubierta superior. El incendio ha sido extinguido y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo, notificó.

Los medios internacionales como Al Jazeera y Reuters reportaron la presencia de un segundo dron sobre el puerto. La flota Sumud calificó el ataque como un “acto cobarde” y atribuyó su responsabilidad al régimen israelí.

El martes también, un dron israelí bombardeó “Family”, el buque más grande de la flotilla, atracado a la entrada del puerto de Sidi Bou Said. La Flotilla Global Sumud informó a través de sus redes sociales que el barco navegaba bajo bandera portuguesa y que tanto la tripulación como los pasajeros se encuentran a salvo.

La Flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo israelí impuesto a Gaza, lleva alrededor de 500 activistas y voluntarios a bordo partió el domingo 31 de agosto del puerto de Barcelona, en España, con el objetivo de abrir un corredor humanitario hacia la Franja de Gaza y romper el bloqueo total impuesto por Israel que ha generado una hambruna sin precedentes en el asediado enclave palestino.

En este contexto, el extremista ministro israelí Itamar Ben Gvir calificó a los participantes de la flotilla como “terroristas” y amenazó con encarcelarlos en condiciones inhumanas. Es más, el régimen de Tel Aviv advirtió que los integrantes del movimiento serían trasladados a prisiones destinadas a sospechosos de actividades terroristas.

La iniciativa, en la que participan activistas de 44 países, reúne a cuatro movimientos: la Flotilla Sumud del Magreb, el Movimiento Global a Gaza, la Coalición de la Flotilla de la Libertad y Sumud Nusantara.

Según los organizadores, esta será la mayor campaña coordinada desde que comenzó el bloqueo en 2007.

Anteriormente, la flotilla Madleen, entre otros movimientos de similar índole, que transportaba ayuda humanitaria y a varios activistas propalestinos, fue rodeada por el ejército sionista y sus tripulantes fueron arrestados.

Desde octubre de 2023, Israel ha lanzado una guerra genocida en la Franja de Gaza, donde ha matado a 64 605 palestinos. Desde el 2 de marzo, las fuerzas israelíes también han impedido la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Grupos de derechos humanos afirman que el régimen israelí ha utilizado la hambruna y la escasez de alimentos como armas de castigo colectivo en la Franja de Gaza.

ayk/tmv