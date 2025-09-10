Crisis en Gaza y Yemen centra debates en la Conferencia Islámica en Irán

En la 39.ª “Conferencia Internacional de Unidad Islámica” en Irán, más de 30 países analizaron la situación en Gaza, la guerra en Palestina y la crisis en Yemen.

En Irán, académicos, líderes religiosos e intelectuales de más de 30 países discutieron temas urgentes que enfrenta la comunidad musulmana en el segundo día de la trigésima novena conferencia internacional de la Unidad Islámica. Romper el bloqueo de Gaza, el fin de la guerra israelí contra los palestinos y Yemen se encuentran entre los temas abordados.

En el segundo día de la trigésima novena conferencia internacional de la Unidad Islámica se realizó varios seminarios donde los eruditos y líderes de las comunidades islámicas discutieron diversos temas relacionados con el mundo musulmán; Gaza y las medidas que deben tomar los musulmanes para apoyarlos fue uno de los temas más debatidos.

Los oradores condenaron el continuo bloqueo y las acciones militares, describiendo la situación como un “genocidio de 700 días” y una “mancha para la humanidad”. La conferencia, bajo el lema el profeta de la misericordia, tiene lugar en Teherán durante la Semana de la Unidad Islámica, coincidiendo con el 1500 aniversario del nacimiento del Profeta Mohamad.

La conferencia no solo se centró en Gaza, sino que también abordó temas críticos como el desastre humanitario en Yemen y la búsqueda de formas para detener los ataques de la coalición estadounidense-británica, la islamofobia en países occidentales y el papel de los medios y la educación para combatirla, la guerra de 12 días impuesta por Israel contra Irán y la situación en Siria, entre otros.

En conclusión, la Conferencia subraya la relevancia de las enseñanzas del Profeta Mohamad sobre la misericordia, la compasión y la unidad, enfatizando que solo mediante la solidaridad y la acción colectiva la comunidad musulmana puede aspirar a superar las crisis que enfrenta.

Samaneh Kachui, Teherán

