Todos los hospitales en norte de Gaza, fuera de servicio; OMS informa

La Organización Mundial de la Salud alerta que hospitales en norte de Gaza ya no reciben a los heridos y todos están fuera de servicio por falta de material médico.

La OMS ha anunciado este jueves que debido a los continuos bombardeos del régimen israelí en el norte de la sitiada Franja de Gaza, ya no hay un hospital activo allí para tratar a los heridos.

Según el informe, el último centro médico activo hasta esta jornada en la Franja de Gaza fue el hospital Al-Ahli, que ya se encuentra paralizado por no tener acceso al material médico. Este hospital, junto con los hospitales de Al-Shifa, Al-Awda y Al-Sahaba, son los únicos en el norte del enclave palestino que no han sufrido daños estructurales, pero no pueden recibir a los heridos debido a la falta de suministros necesarios.

Richard Peppercorn, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los territorios palestinos ocupados, en una conferencia de prensa virtual en Ginebra, ha afirmado que miles de personas desplazadas por el momento necesitan asistencia médica en Gaza.

“Hasta hace dos días, el hospital Al-Ahli era el único centro médico en el norte de Gaza que estaba activo para el tratamiento de los heridos, pero por ahora ha dejado completamente de funcionar”, ha subrayado.

Peppercorn ha señalado también que más de 20 empleados del hospital Al-Ahli fueron arrestados el lunes, de los cuales 6 se encuentran liberados y trasladados al sur del enclave costero.

Las estadísticas proporcionadas por el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Franja de Gaza confirman que hasta el momento, 136 empleados de esta institución internacional han perdido la vida en los ataques de Israel.

Los hospitales de Gaza se han convertido en objetivos directos para el ejército israelí. El régimen de Tel Aviv viene afirmando repetidamente que el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) mantiene ubicadas sus bases operativas en túneles debajo de hospitales y otras infraestructuras civiles, pero la Resistencia palestina rechaza tales acusaciones tachándolas de puras fantasías para justificar el genocidio israelí.

msm/mrg