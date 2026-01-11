Sheinbaum a Trump: soberanía de México “no está en negociación”

En respuesta a las alegaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, su par de México defiende que no negociará “soberanía” e “independencia” del país azteca.

“Lo he dicho: nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria”, ha subrayado Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa llevada a cabo este domingo.

Sheinbaum ha realizado estas declaraciones en respuesta a las alegaciones de Trump, quien aseveró el jueves que el Ejército estadounidense podría atacar “por tierra” a los cárteles en el país azteca.

En esta tesitura, ha recordado la ocupación del puerto de Veracruz por EE.UU. el siglo pasado durante una agresión militar y ha afirmado que, aquel tiempo, los mexicanos dijeron que “la independencia es algo fundamental para nuestra patria”.

De igual manera, ha abogado por el diálogo con el Gobierno de EE.UU. como “con cualquier país de mundo”, destacando que dichas relaciones son de colaboración y coordinación y no una cesión de soberanía.

Trump dijo el jueves que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles. “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista emitida por la noche en Fox News.

Los comentarios de Trump se producen tras el sorpresivo secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado fin de semana.

La semana pasada, Sheinbaum rechazó categóricamente otras amenazas de su par norteamericano, subrayando que “cooperación sí; subordinación e intervención, no”.

Desde principios de 2025, tras la llegada de Trump al poder, este último en reiteradas ocasiones ha amenazado a México con una operación terrestre para lidiar con los supuestos carteles de drogas.

Las autoridades mexicanas han declarado que EE.UU. es responsable de gran parte de la violencia que padece México, ya que las armas de alto poder que usan los cárteles proceden de ese país, en donde, además, sigue habiendo una alta demanda de consumo de drogas.

