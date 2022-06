México lleva la voz de América a la Cumbre: ¡A desmantelar la OEA!

México avisa que EE.UU. no tiene derecho a vetar a Cuba, Venezuela o Nicaragua al cierre de la Cumbre de las Américas, donde llamó a dejar atrás a la OEA.

“Nadie tiene derecho a excluir a nadie, por la razón que fuese, y menos porque haya diferencia política respecto a su régimen”, dijo el viernes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, al cierre de la cita hemisférica, en alusión a la decisión de Washington de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la polémica Cumbre en Los Ángeles, California, por incumplir supuestamente la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ebrard, quien representaba a su país en la Cumbre, en ausencia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien boicoteó la cita por las exclusiones, propuso a Estados Unidos promover “un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en la relación con las Américas”.

En esta línea, planteó dejar atrás a la Organización de Estados Americanos (OEA) y construir otra entidad regional, una que sea realmente representativa y donde no existan hegemonismos ni exclusiones.

“Ya no la Organización de Estados Americanos, ya no el intervencionismo electoral, ya no las misiones que nos quieren certificar, porque no reconocemos que nadie nos certifique, somos países independientes, soberanos y orgullosos”, declaró, exigiendo además el fin del bloqueo impuesto por EE.UU. a Cuba.

