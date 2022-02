México y el caso Odebrecht a 5 años del escándalo

La justicia mexicana mantiene una deuda con el caso Odebrecht después de cinco años de haberse destapado el escándalo en el país.

En febrero del 2022 se cumplen 5 años desde que la Auditoría Superior de la Federación mexicana alertó sobre graves irregularidades cometidas en PEMEX por el grupo Odebrecht, inmerso en la trama de corrupción que ha sacudido a América Latina.

En tanto que el actual Gobierno refrenda su empeño en el combate al fenómeno, se cuestiona la eficacia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

México prevalece como uno de los países más corruptos: el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional lo ubica en la posición 124 de 180 países. Y pese a que ha instalado mecanismos como el Sistema Nacional Anticorrupción desde el 2017, expertos apuestan a que la lucha sea impulsada por las nuevas pautas del mercado regional establecidas por el T-MEC.

Gracias a una orden del Instituto Nacional de Transparencia, la Fiscalía General publicó los primeros cinco tomos del caso Odebrecht, por el que apenas hay dos figuras públicas de alto rango detenidas: el exsenador Jorge Luis Lavalle y Emilio Lozoya, entonces director de Pemex.

Hasta el momento, Lozoya quedó pendiente de cumplir con lo ofrecido gracias al criterio de oportunidad con el que fue beneficiado: las pruebas contra el expresidente Enrique Peña Nieto y otros altos ex funcionarios como el ex canciller y ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México

