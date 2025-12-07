Eslovenia declara “no gratos” a Netanyahu y dos ministros israelíes

Eslovenia confirma que el premier israelí, Benjamín Netanyahu, y sus ministros Ben-Gvir y Smotrich son personas no gratas y tienen prohibida su entrada al país.

Según la cadena catarí de noticias Al Jazeera, la viceministra de Asuntos Exteriores de Eslovenia, Simona Leskovar, ha enfatizado que los palestinos tienen derecho a decidir su propio destino de cara a tener un Estado palestino.

Leskovar, igualmente, ha expresado su preocupación por las violaciones del alto el fuego en Gaza y los obstáculos para la entrega de ayuda humanitaria.

Asimismo, ha subrayado que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ministro de seguridad interna, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de finanzas, Bezalel Smotrich, son considerados personas “no gratas” en Eslovenia y tienen prohibida la entrada al país.

Slovenia’s Deputy Foreign Minister: “Benjamin Netanyahu, along with ministers Ben Gvir and Smotrich, are not welcome in Slovenia.” pic.twitter.com/TiUq7h6Y14 — Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) December 7, 2025

El pasado 25 de septiembre, Eslovenia ya había prohibido la entrada de Netanyahu, acusado de crímenes de guerra en Gaza, y que previamente, en julio de 2024, había vetado el ingreso de Ben-Gvir y Smotrich por su postura inflexible respecto a la guerra genocida israelí en Gaza y sus comentarios sobre los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada.

Las atrocidades cometidas por Israel en Gaza, así como las imágenes difundidas de esta región afectada por la hambruna, han generado un rechazo global creciente hacia el régimen israelí. A dos años del conflicto en Gaza, la indignación pública en Europa contra Israel se mantiene en niveles altos.

El año pasado, Eslovenia anunció que reconocía un Estado palestino después de Irlanda, Noruega y España, en una acción impulsada en parte por la condena a los bombardeos de Israel a Gaza.

Desde el inicio de la agresión genocida israelí contra Gaza el 7 de octubre de 2023, al menos 70 354 palestinos han sido asesinados, la mayoría mujeres y niños, mientras que más de 171 030 han resultado heridos. Muchas víctimas permanecen bajo los escombros debido a que los equipos de rescate no pueden alcanzarlas.

