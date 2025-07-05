Hezbolá: No necesitamos permiso de nadie para defender Líbano

El líder de Hezbolá reafirma que el movimiento seguirá defendiendo al Líbano y conservará su poderío militar frente a la ocupación y la agresión israelíes.

Durante un discurso pronunciado el viernes, el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, respondió directamente a quienes insisten en el desarme del movimiento, instándolos a exigir que el enemigo israelí se retire del territorio libanés, no exigir que sus propios ciudadanos se rindan.

Al respecto, el titular de Hezbolá denunció a esas partes por “esconderse detrás del enemigo” para intentar debilitar la base de apoyo de la Resistencia en el Líbano.

Asegurando que defender el Líbano “no requiere permiso” de nadie. “El verdadero logro es liberar nuestra tierra y proteger el país”, sentenció el sheij Qasem, dejando claro que la resistencia y sus partidarios no aceptan la rendición ni renunciarán a sus derechos.

En tal coyuntura, advirtió a quienes se oponen a Hezbolá que se equivocan al intentar imponer condiciones, y afirmó que el pueblo de la resistencia “no teme a sus enemigos” ni se deja intimidar por presiones externas o internas.

Estas declaraciones se produjeron en medio de la presión constante por parte de Estados Unidos, el régimen israelí y sus aliados, quienes intentan forzar al movimiento a abandonar su lucha armada, la cual ha liberado al Líbano en numerosas ocasiones cruciales frente a la agresión israelí respaldada por Washington.

ayk/tmv