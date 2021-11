“Crisis entre Beirut y Riad no se resolverá mediante diálogo”

La tensión entre El Líbano y Arabia Saudí no puede resolverse con diálogo por la opresión injusta del reino árabe, dice el Gobierno libanés.

En una entrevista concedida el domingo a la cadena de televisión Al-Jadeed, con sede en Beirut, el ministro de Asuntos Exteriores de El Líbano, Abdulá Bu Habib, criticó la “opresión” de las autoridades saudíes e instó a la mediación de la Liga Árabe (LA).

“Existe una especie de opresión por parte de Arabia Saudí que no entendemos. Los problemas de los países se resuelven mediante negociaciones, algo que no ocurrió en este caso [crisis entre El Líbano y Arabia Saudí]”, señaló el canciller.

Beirut, conforme a Bu Habib, no acepta “ninguna solución” a la crisis que vaya en detrimento de ambos lados, no obstante, da respaldo a cualquier diálogo bilateral o con ayuda de la Liga Árabe.

Al referirse a las relaciones bilaterales con otros países de la región, como Omán y Catar, subrayó que El Líbano “no tiene ningún problema con los países que bordean el Golfo Pérsico”.

“Hezbolá es un componente esencial en El Líbano”

El jefe de Diplomacia libanesa también rechazó las declaraciones anteriores de su homólogo saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, quien había alegado que la crisis diplomática tiene su origen en una configuración política libanesa que refuerza el dominio del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá).

“Hezbolá es un componente esencial de nuestro país, pero no es todo el país ni lo domina, no obstante, es un grupo importante y cada grupo en El Líbano tiene características que no se puede ignorar”, señaló.

Las tensiones entre Riad y Beirut han aumentado, tras hacerse viral en redes sociales unas declaraciones del actual ministro de Información libanés, George Kordahi, cuando aún no ocupaba el cargo, en las que exigió poner fin a la guerra de Yemen, describiendo como “inútil” la contienda bélica de casi siete años impuesta por Arabia Saudí y sus aliados contra el país más pobre del mundo árabe.

En reacción, Riad, además de exigir la salida del embajador libanés, Fawzi Kabara, prohibió todas las importaciones de El Líbano, así como el viaje de los ciudadanos saudíes al territorio libanés.

Arabia Saudí y algunos de sus aliados han lanzado una guerra devastadora contra Yemen desde 2015 con el objetivo de restaurar en el poder al expresidente fugitivo Abdu Rabu Mansur Hadi y aplastar al movimiento popular yemení Ansarolá, objetivo que el enemigo no ha podido materializar, pese al apoyo integral que recibe de parte del Occidente.

