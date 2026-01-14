ONU exige investigar la muerte de una mujer en Mineápolis

OCHA exigió a EE. UU. investigar el tiroteo de residente de Minneapolis por un agente de ICE, en el marco de la represión migrante durante el gobierno de Trump.

La pasada semana, agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron una masiva redada en Mineápolis, Minnesota, y, en este contexto, tirotearon mortalmente a Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, que, según la policía, intentó impedir con su vehículo la operación de deportación de migrantes.

A través de un comunicado emitido el martes, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), instó a las autoridades estadounidenses a llevar a cabo una investigación “rápida, independiente y transparente” sobre el tiroteo fatal, señalando que el uso intencional de fuerza letal solo debería ser permitido como una “medida de último recurso”.

Según el portavoz de la OCHA, Jeremy Laurence, el uso de tal fuerza debe tener lugar “contra un individuo que represente una amenaza inminente para la vida”, destacando la importancia de que se rinda cuentas en este caso.

Los comentarios se produjeron en medio de las protestas que se han extendido por todo Estados Unidos a raíz de la muerte de Renee Good, una madre de 37 años, quien fue fatalmente disparada por el oficial de ICE, Jonathan Ross. Laurence agregó que las autoridades deben “tomar medidas para desescalar las tensiones y abstenerse de incitar a la violencia”.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su administración han sostenido que el tiroteo fue una “acción defensiva”, una acusación rechazada tanto por las autoridades locales como por los testigos, quienes presentan pruebas contundentes visibles en los videos del incidente.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ha calificado de “basura” cualquier argumento de “legítima defensa”, ya que Good no representaba ninguna amenaza para los agentes presentes en el lugar.

La muerte de Good suscitó fuertes reacciones, no solo en Mineápolis, bastión demócrata, sino entre una población preocupada por la política antinmigración de Trump.

Estados Unidos ha intensificado la represión contra las protestas contra la Oficina de ICE, disparando gases lacrimógenos y rociando sustancias químicas irritantes hacia la multitud el martes, mientras las manifestaciones contra las políticas migratorias de la administración Trump se han intensificado en todo el país.

Desde entonces la indignación ha ido en aumento hasta que las calles de diversas ciudades estadounidenses fueron escenario de masivas protestas en rechazo de la acción del ICE y a fin de exigir justicia para la víctima.

En otra parte, Minnesota, junto con Minneapolis y St. Paul, presentó el lunes una demanda en un intento por frenar lo que calificaron como una “invasión federal” en el estado.

La demanda impugna el despliegue de más de 2000 agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y argumenta que la administración ha violado la Décima Enmienda al anular la autoridad estatal para ejercer su propia policía.

La condena internacional no tardó en llegar. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó una investigación independiente sobre la muerte de Good, subrayando que el derecho internacional permite el uso de la fuerza letal solo como último recurso contra una amenaza inminente.“Debe haber rendición de cuentas”, dijo el portavoz de la ONU, Jeremy Laurence.

La repercusión también ha llegado a la Oficina del Fiscal General de EE. UU. Al menos cinco fiscales federales han renunciado debido a disputas internas sobre cómo el Departamento de Justicia está manejando el caso, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Sin embargo, un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) indicó el miércoles que no había base para una investigación criminal sobre derechos civiles, una afirmación que probablemente aumentará la ira de los críticos, que ven un patrón de impunidad.

