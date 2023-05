‘Guerra de Rusia en Ucrania es más humana que la de EEUU en Irak’

El reconocido politólogo estadounidense Noam Chomsky cree que la guerra rusa en Ucrania ha sido mucho más humana que la invasión estadounidense en Irak en 2003.

En una entrevista con el diario estadounidense The New Statesman publicada este sábado, Chomsky al referirse el comportamiento humanitario de Rusia con los ucranianos, ha dicho que EE.UU. y sus aliados cuando atacaron a Irak, en 2003, destruyeron todas las infraestructuras del país árabe, lo que no ha sucedido en Ucrania por parte de Rusia.

“Sin duda, Rusia podría hacer eso (...) podría hacer que Kiev fuera inhabitable como Bagdad, podría atacar las líneas de suministro en el oeste de Ucrania”, ha declarado el famoso teórico estadounidense.

Haciendo referencia a las frecuentes visitas de funcionarios extranjeros a Kiev, la capital ucraniana, después del inicio del conflicto, el erudito estadounidense ha aseverado que mientras EE.UU. y el Reino Unido aplastaban Bagdad con sus ataques, ningún líder militar extranjero visitó el país árabe.

Al desarrollar su postura, Chomsky detalla que cuando Washington y Londres invaden a un país, atacan imprudentemente a comunicaciones, transporte, energía, y cualquier cosa que mantenga a una sociedad en marcha.

“Los inspectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abandonaron el país antes de que comenzara la invasión estadounidense de Irak porque la invasión fue muy intensa (...) era el mismo tipo de guerra de EE.UU. y El Reino Unido”, ha subrayado el prominente académico estadounidense.

Ucrania hace todo lo que manda EEUU

Tras condenar las posiciones de Occidente sobre la crisis de Ucrania, Chomsky enfatizó que Washington y Londres se niegan a aceptar conversaciones de paz debido a sus propios intereses nacionales.

En este sentido, ha aseverado que “Kiev no es un actor libre” y depende de lo que dicte Estados Unidos, para luego indicar que Washington está armando a Ucrania para debilitar a Rusia.

En mayo, el comentarista político y lingüista estadounidense publicará su último libro titulado ‘Autoridad ilegítima’, una colección de entrevistas con el politólogo CJ Polychroniou, centradas principalmente en la política exterior. Las entrevistas abarcan un período de marzo de 2021 a junio de 2022, cubriendo en particular el conflicto de Ucrania.

El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos y el Reino Unido invadieron Irak en flagrante violación del derecho internacional y con el pretexto de encontrar armas de destrucción masiva; pero tales armas nunca fueron descubiertas en Irak.

Más de un millón de iraquíes murieron como resultado de la invasión liderada por Estados Unidos y la posterior ocupación del país, según la organización de investigación Proyecto Censurado (Project Censored, en inglés), con sede en California.

