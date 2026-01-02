Italia pide respeto al derecho internacional ante tensiones en Latam

Italia reiteró la primacía del derecho internacional y la diplomacia para abordar las tensiones en América Latina, y la cooperación entre Estados para combatir el narcotráfico.

“En el actual contexto de tensiones en América Latina, Italia subraya la preeminencia de la diplomacia en la resolución de las controversias”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, el jueves en un mensaje publicado en la red social X.

Además, añadió que la cooperación entre los Estados es clave para enfrentar al narcotráfico y proteger vidas humanas.

El jefe de la Diplomacia italiana subrayó también el respaldo de su país a las soluciones multilaterales y al diálogo como herramientas fundamentales para gestionar las crisis regionales.

Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por el aumento de ofensivas militares de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela. El ejército estadounidense informó que, en los últimos dos días, atacó cinco embarcaciones sospechosas de narcotráfico, dejando al menos ocho muertos.

Con estas acciones, el número de ataques conocidos contra embarcaciones asciende a 35 desde principios de septiembre, mientras que el balance de víctimas mortales se eleva a por lo menos 115 personas, lo que ha incrementado las preocupaciones por las consecuencias humanitarias de estas operaciones.

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en las aguas del Caribe, con presencia de activos navales y aéreos. Las agresiones de Washington en el área han escalado desde los ataques iniciales a embarcaciones supuestamente ligadas al narcotráfico, hasta los más recientes asaltos a buques petroleros.

Venezuela ha tachado de “agresión” las maniobras de EE.UU., subrayando que el verdadero objetivo es imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

mep/hnb