FANB elimina ocho aeronaves vinculadas al narcotráfico en Amazonas

Las fuerzas venezolanas destruyeron ocho aeronaves presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Alto Orinoco, reforzando la vigilancia fronteriza con Brasil.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó el lunes que derribó ocho aeronaves relacionadas con actividades de narcotráfico en el municipio Alto Orinoco, estado Amazonas, fronterizo con Brasil.

Además, fueron eliminados cuatro campamentos usados por organizaciones criminales, según informó el comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lárez a través de su cuenta de Instagram.

Hernández Lárez señaló que las aeronaves operaban en pistas clandestinas ilegales, incumpliendo gravemente las normas del espacio aéreo venezolano y careciendo de plan de vuelo, identificación, transpondedor y autorización legal para transitar por el territorio nacional.

El funcionario advirtió que Venezuela no será plataforma para el crimen transnacional, enfatizando que el país no produce, procesa ni permite el paso de drogas ilegales.

Otro operativo en Apure destruyó una aeronave sin permisos, sumando 39 aeronaves neutralizadas en 2025 y reforzando el control sobre rutas de narcotráfico.

Estas operaciones se producen en un contexto de tensión con Estados Unidos, que recientemente desplegó fuerzas aeronavales en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque Caracas lo interpreta como una amenaza y un intento de intervención política.

Desde 2020, Venezuela ha reforzado la protección fronteriza, realizando vigilancia aérea y neutralizando aeronaves que vulneran su soberanía, pese a acusaciones del supuesto “Cartel de los Soles”.

mep/hnb