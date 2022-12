Archivos revelan vínculos secretos de Twitter con el Pentágono

Una investigación de Lee Fang, un periodista del diario estadounidense The Intercept, fundamentada en archivos internos de Twitter, muestra los vínculos de la red social con el Ejército estadounidense, sacando a la luz que los empleados de la plataforma ayudaron al Departamento de Defensa de EE.UU. (Pentágono) con campañas encubiertas de propaganda en línea durante al menos cinco años.

“A pesar de las promesas de cerrar las redes encubiertas de propaganda estatal, los documentos de Twitter muestran que el gigante de las redes sociales ayudó directamente a las operaciones de influencia del Ejército estadounidense”, indicó Fang.

Según la indagación, Twitter creó en secreto una “lista blanca” especial que exime a las cuentas administradas por el Comando Central de EE.UU. (Centcom, por sus siglas en inglés) de las banderas de spam y abuso, otorgándoles una mayor visibilidad en la plataforma.

1. TWITTER FILES PART 8



*How Twitter Quietly Aided the Pentagon’s Covert Online PsyOp Campaign*



Despite promises to shut down covert state-run propaganda networks, Twitter docs show that the social media giant directly assisted the U.S. military’s influence operations.