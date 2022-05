¿Qué dice EEUU a amago de AMLO de no ir a Cumbre de las Américas?

EE.UU. dice que aún no se cursan las invitaciones de la Cumbre de las Américas, tras amagos de los presidentes de México y Bolivia con no ir si hay exclusiones.

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió el martes a la amenaza del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la Cumbre de las Américas, si no se invita a todos los países.

“No hemos tomado una decisión de quiénes serán invitados, las invitaciones finales aún no han sido enviadas. Las invitaciones no se han enviado aún. La cumbre tendrá lugar a principios de junio”, adujo Psaki en su conferencia de prensa diaria.

Y, a la pregunta de un reportero: “¿Puede confirmar si Venezuela, Nicaragua y Cuba van a ser invitados a la cumbre?”, la vocera presidencial dijo “no puedo porque no hemos tomado una decisión final”.

La respuesta de Estados Unidos se emitió horas después de que AMLO adelantara que, como forma de protesta, no asistiría a la IX Cumbre de las Américas, si es excluido de la cita interamericana algún Estado. El presidente de Bolivia también tomó la misma decisión de su homólogo mexicano.

Esto, después de que autoridades estadounidenses anunciaran que posiblemente Cuba, Venezuela y Nicaragua no serían invitados a la edición novena de la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio de 2022.

