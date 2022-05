AMLO no asistirá a Cumbre de Américas si EEUU no invita a todos

El presidente de México dice que no asistirá a la Cumbre de las Américas si no se invitan a todos los países, incluidas Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En una rueda de prensa celebrada este martes en el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador ha indicado que enviará un representante en su lugar, si Estados Unidos, el país que acogerá la Cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio, excluye de la reunión a algún país de la región.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, ha afirmado al respecto.

De acuerdo con AMLO, esta decisión no dañaría la relación bilateral de su país con EE.UU., pero es una “protesta”, ya que no quiere que “continúe la misma política en América”.

Tras cuestionar la decisión de EE.UU. en no invitar varios países de América a la referida Cumbre, AMLO ha vuelto a declarar que nadie tiene el derecho de excluir a otra nación soberana e independiente.

EE.UU. anunció el 2 de mayo que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento, debido a que, a su juicio, “no respetan” la democracia. En reacción, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) adelantaron el 5 de mayo que no participarían en la cita hemisférica si se concreta la exclusión anunciada por Washington.

La Cumbre de las Américas es un evento que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los países del continente americano que se realiza cada tres o cuatro años. Estados Unidos será sede de la Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, un evento que pondrá el foco en “Construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo” para el hemisferio.

