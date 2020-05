Gutiérrez: va a desaparecer el dólar, y con ello, deudas del mundo

En 2020, se repite lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial y los años setentas y ahora vuelve a suceder para corregir la deuda excesiva del mundo.

Así lo ha indicado este viernes el economista José Luis Gutiérrez en una entrevista concedida a HispanTV, refiriéndose a la crisis económica provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, que, a su vez, ha desencadenado una fuerte caída del Producto Interno Bruto (PIB) en varios países en este segundo trimestre de 2020.

Según Gutiérrez, a diferencia de veces anteriores, hoy tenemos un cambio fundamental, que ha sucedido en las últimas semanas: la caída de los precios del petróleo, lo que “quita a aquellas personas que siempre se han beneficiado de la la crisis su posibilidad de beneficiarse”. En este caso, ha añadido, va a desaparecer el dólar, y con ello, las deudas del mundo, por lo tanto, esto va a ser una cosa muy importante porque hoy, 1 de mayo, entra en vigor un nuevo sistema monetario y esto va a hacer desaparecer a los acreedores, lo que podría salvar a varios países, al eliminar las deudas.

“Hoy, el Fondo Monetario Internacional (FMI) está planteando perdonar las deudas a varios países del tercer mundo (no desarrollados), en África principalmente, pero va a llevar a la condición de que en la mayoría de los países se declare jubileo de deudas por la desaparición del acreedor”, ha agregado el experto.

Las políticas para combatir el hambre y la pobreza previas a la aparición del coronavirus no eran suficientes o habían fracasado, “porque el sistema financiero y económico mundial, manejado desde la banca internacional no estaba diseñado para apoyar a la gente, no era un sistema económico diseñado para que la gente tuviera mejores condiciones de la vida, al contrario”, ha asegurado.

Fuente: HispanTV Noticias.

