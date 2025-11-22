Irán resalta que su programa de misiles se fortalece más que nunca

Un alto mando militar de Irán asegura que el programa misilístico del país se fortalece de manera constante, volviéndose más poderoso.

El general de brigada Abolfazl Shekarchi, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, en una entrevista concedida este sábado a la agencia de noticias local Mehr, ha asegurado que el programa de misiles de Irán se encuentra en una senda de crecimiento continuo.

El alto mando militar también ha subrayado el papel clave de los comandantes fallecidos de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán. En particular, destacó al general de brigada Hasan Tehrani Moqadam, considerado arquitecto del programa de misiles iraní, por su contribución decisiva en el establecimiento de la estructura del proyecto.

Según Shekarchi, el mártir Tehrani Moqadam “sentó las bases de este poder y construyó la plataforma desde la cual Irán ha ascendido en este ámbito”.

En efecto, Hasan Tehrani Moqadam fue un militar iraní del CGRI y se le considera el “padre del programa de misiles de Irán”. Alcanzó martirio en 2011 en una explosión en una base militar en el oeste de Teherán por Israel.

En fechas recientes, las Fuerzas Armadas de Irán se han manifestado preparadas para una guerra más amplia y compleja que la lanzada por Israel y Estados Unidos en junio.

De acuerdo con el CGRI, gracias a la capacidad de sus miembros, Irán produce misiles sin pausa, de modo que en estos momentos el poderío en esta área no conoce fronteras geográficas.

El 13 de junio, Israel atacó a Irán en plena negociación nuclear, desatando una guerra de 12 días que dejó 1064 muertos en el territorio iraní. EE.UU. bombardeó sitios nucleares iraníes y, en respuesta, Teherán golpeó objetivos israelíes y la base Al-Udeid en Catar. El 24 de junio, Irán logró frenar la agresión.

