Comandante iraní: Ejército amplió 7 veces alcance de misiles

El comandante de la Fuerza Terrestre del Ejército de Irán asegura que el país logró ampliar “siete veces” el alcance de los misiles lanzados desde el aire.

El general de brigada Kiumars Heidari ha indicado este lunes que la nación persa ha logrado la autosuficiencia en la producción de piezas aeroespaciales críticas, durante un evento que celebraba la fabricación nacional de más de 1000 piezas aeroespaciales.

Heidari ha dicho que Irán ha sido capaz de “superar los cuellos de botella” en la seguridad de estas partes, mientras ha elogiado a la División Aerotransportada de la Fuerza Terrestre del Ejército (Havanirooz) como “una de las mejores del suroeste de Asia”.

“Hoy hemos conseguido mejorar la capacidad operativa mediante el despliegue de sistemas de visión nocturna”, ha detallado el alto cargo militar.

Ante las amenazas del enemigo, las fuerzas de la República Islámica han reiterado estar en plena disposición combativa y asegurado que responderán con firmeza a cualquier aventura contra la nación persa.

En referencia a la gran cantidad de helicópteros de la División Aerotransportada listos para operaciones de combate, Heidari ha señalado que esto es posible, gracias al cumplimiento de la directriz del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, de “mantenernos sobre nuestros propios pies”.

“Hoy, todos los helicópteros de la División Aerotransportada están listos para el combate y el apoyo”, ha subrayado Heidari.

Según el comandante, la División Aerotransportada de la Fuerza Terrestre del Ejército ha fabricado una gran cantidad de piezas sensibles y críticas desde la Revolución Islámica de 1979, y ha priorizado la producción en varias áreas, incluidos los helicópteros, mientras ha manejado eficientemente las dificultades en esta área.

“Una unidad, que antes de la revolución sólo podía operar con la presencia de asesores extranjeros, comenzó su yihad de autosuficiencia bajo la directiva del fundador de la Revolución Islámica”, ha indicado.

El general Heidari ha mencionado, además que la División Aerotransportada de la Fuerza Terrestre del Ejército juega un papel crucial en las operaciones militares del país y también contribuye significativamente a las operaciones de socorro y rescate durante desastres naturales.

La República Islámica ha logrado producir los componentes necesarios para mejorar sus capacidades defensivas, manteniendo de ese modo sus fuerzas totalmente listas para enfrentar enérgicamente cualquier agresión contra suelo iraní.

