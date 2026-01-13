Cuba desmiente conversaciones con EEUU tras amenazas de Trump

“No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos”, ha declarado este lunes el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de red social X y ha reiterado que las relaciones entre ambos países deben basarse en el respeto mutuo, el Derecho Internacional y la soberanía de Cuba.
Además, ha subrayado que la isla está dispuesta a “sostener un diálogo serio y responsable”, pero bajo principios de igualdad soberana y sin injerencia en sus asuntos internos.
Díaz-Canel ha indicado que por el momento solo hay “contactos técnicos” entre Cuba y Estados Unidos en el “ámbito migratorio” en base a unos acuerdos bilaterales.
El presidente de Cuba ha respondido así a su par de EE.UU., Donald Trump, quien el domingo había instado a La Habana a alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.
Asimismo, Trump había señalado que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.
“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza”, destacó el domingo Miguel Díaz-Canel.
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó esta misma jornada del domingo que “a diferencia de EE.UU., no tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”.
Tras la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, que culminó el sábado 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la Administración de Trump ha incrementado las amenazas contra la isla caribeña.
mep/hnb