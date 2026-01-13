Cuba desmiente conversaciones con EEUU tras amenazas de Trump

El presidente de Cuba al desmentir que esté manteniendo un diálogo con el gobierno de EE.UU., ha afirmado que la isla está lista para defenderse.

“No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos”, ha declarado este lunes el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de red social X y ha reiterado que las relaciones entre ambos países deben basarse en el respeto mutuo, el Derecho Internacional y la soberanía de Cuba.

Además, ha subrayado que la isla está dispuesta a “sostener un diálogo serio y responsable”, pero bajo principios de igualdad soberana y sin injerencia en sus asuntos internos.

Díaz-Canel ha indicado que por el momento solo hay “contactos técnicos” entre Cuba y Estados Unidos en el “ámbito migratorio” en base a unos acuerdos bilaterales.

El presidente de Cuba ha respondido así a su par de EE.UU., Donald Trump, quien el domingo había instado a La Habana a alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

Asimismo, Trump había señalado que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza”, destacó el domingo Miguel Díaz-Canel.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó esta misma jornada del domingo que “a diferencia de EE.UU., no tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”.

Tras la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, que culminó el sábado 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la Administración de Trump ha incrementado las amenazas contra la isla caribeña.

mep/hnb